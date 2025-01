Liberoquotidiano.it - Omicidio Mattarella, giudice Balsamo: "Serve rilettura stagione mafia e terrorismo"

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Oggi i tempi sono maturi per costruire una memoria storica condivisa su quellain cui la nostra Repubblica, colpita al cuore, seppe reagire coniugando il massimo impegno nella lotta allae alcon il convinto rispetto dei principi dello Stato di diritto. Unaapprofondita e complessiva di tutte queste vicende può essere finalmente capace di cogliere quei nessi che sfuggono ad una considerazione isolata dei singoli episodi". A dirlo all'Adnkronos è ilAntonio, ex Presidente del Tribunale e oggi sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, commentando gli ultimi sviluppi sull'inchiesta sull'dell'ex presidente della Regione Siciliana Piersanti, fratello maggiore del Presidente della Repubblica, Sergio, ucciso il 6 gennaio 1980 davanti alla sua abitazione in via Libertà a Palermo, mentre andava a messa con i suoi familiari.