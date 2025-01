It.newsner.com - Omayra Sánchez: la tragica verità dietro la famosa foto

Nel novembre 1985, il mondo è stato testimone di una tragedia che ha lasciato una cicatrice indelebile nell’umanità. L’eruzione del vulcano Nevado del Ruiz scatenò una devastante colata di fango che seppellì la città di Armero in Colombia, spazzando via quasi tutto ciò che incontrava.Più di 25.000 vite sono andate perdute in uno dei più catastrofici disastri naturali di tutti i tempi. In mezzo alla distruzione, unainquietante è diventata il simbolo di una sofferenza inimmaginabile: una giovane ragazza,, intrappolata nella colata di fango vulcanico, con il suo fragile volto segnato dal coraggio e dalla disperazione.Catturata dalreporter Frank Fournier poche ore prima della sua morte, lagrafia ha scosso il mondo. Ha vinto il prestigioso World Press Photo of the Year nel 1986 e rimane una delle immagini più potenti della vulnerabilità umana.