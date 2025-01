Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello: televoto annullato e Helena Prestes a rischio squalifica

Iltorna al centro delle polemiche con un annuncio inaspettato sui social: ilattualmente in corso è stato. La decisione arriva in seguito alle vicende che hanno coinvolto alcune concorrenti della casa, tra cui, il cui comportamento sembra aver attirato l’attenzione della produzione. Mercoledì 8 gennaio 2025, durante la puntata serale, scopriremo quali misure verranno prese.Al centro delle discussioni c’è, che potrebbe affrontare unadiretta oppure finire al centro di unflash. In quest’ultimo caso, sarà il pubblico a decidere il suo destino nella casa. Le sue recenti azioni sembrano aver violato alcune regole fondamentali del reality, portando il programma a un cambio di scaletta imprevisto.