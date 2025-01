Ilfattoquotidiano.it - Melissa Satta si sfoga: “Quando dicono che sono sex addicted e che Berrettini perdeva le partite per colpa mia, non ci sto. Insinuazioni pesanti e offensive”

ha approfittato di una intervista al settimanale F (in occasione del lancio del programma di Prime Video dove fa parte del cast “Red Carpet – Vip al tappeto) anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Nel 2024 si è separata da Matteoe ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta.“Mi dipingono come una mangiauomini, io chetutt’altro, sto sempre in tuta e leggins. Ci può stare. – ha affermato – Machesexe che Matteolepermia, allora no, non ci sto. All’inizio ci ridevo su, poi lediventateun personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Nondisposta a tollerare gli insulti”.Laha avuto un figlio, Maddox, dal suo ex il calciatore Kevin Prince Boateng: “Io per lui mitrasferita mille volte.