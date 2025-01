Ilrestodelcarlino.it - La Smartsystem alle prese con i canturini

LaEssence Hotels torna a giocare al Palasnde oggi18 ospitando idei Campi Reali. All’andata, con Fano ancora un cantiere in costruzione, furono i lombardi a prevalere per 3 a 1 ma da quel giorno le cose sono cambiate e di parecchio: "Cantù è reduce da un 3 a 0 secco su Cuneo – afferma il centrale Stefano Mengozzi – all’andata in casa loro riuscirono a batterci, ma da quel giorno tante cose sono cambiate. In questi mesi abbiamo lavorato benissimo e con umiltà in palestra e lo abbiamo fatto anche questa settimana, sono sicuro che il lavoro paga sempre. Torniamo davanti al nostro fantastico pubblico, saremo certamente all’altezza della situazione". I, che in casa hanno fatto spesso bene, faticano fuori dmura amiche ma hanno nel proprio organico un mix di giocatori giovani ed esperti di indubbio valore.