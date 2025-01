Gamberorosso.it - La pasticceria di Messina che recupera specialità della tradizione a rischio scomparsa

Figlio d’arte, Letterio Freni - per tutti “Lillo” - è cresciuto nel laboratorio di famiglia, dove il tempo era scandito dalla preparazione di dolci tipici legati alle tante festività annuali. Eredita l'amore per ladal padre Giuseppe, tra gli esponenti di spiccomessinese. Lillo ne fa una vera e propria ragione di vita, oggetto di studio e di ricerca, tanto che nel 2011 si laurea in Scienze Gastronomiche all'Università dicon una tesi dal titolo Storia, Qualità e InnovazioneTipica Messinese, così completa da diventare successivamente un libro.La sua convinzione è che il ricchissimo patrimonio regionale non solo debba essere salvaguardato, ma anche condiviso. Un impegno che esprime pure attraverso l’Associazione culturale per la salvaguardiadolceria,e gelateria siciliane Duciezio, di cui è membro, ma il lavoro più importante è quello svolto ogni giorno nella sua, che gli ha valso il premio speciale Valorizzazione delle Produzioni Territoriali nell’edizione 2025Guida Pasticceri & Pasticcerie.