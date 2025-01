Ilfoglio.it - La domenica delle domande sulla Serie A

A concedere il beneficio d’inventario, le attenuanti generiche e una limitata fiducia nel genere umano, la giornata diA reca con sé -e anzi consolida- una desueta attitudine a porreal torneo stesso e a chi ne dispone. Mentre due terzisquadre si sono presentate all’appuntamento del campo con i tappi nelle orecchie e le cuffie oversize per non avvertire i refoli del mercato in lento incedere, duerimanenti sei si sono sgranchite nell’attesa inerte e le altre quattro hanno preso il volo per disputare, largamente fuori tempo massimo e assecondando convenzioni sempre meno spiegabili, la cosiddetta Supercoppa italiana. Con quale contentezza, lo spiega la faccia di Gian Piero Gasperini, che avrebbe lasciato giù un metaforico rene anziché sospendere il naturale corsocose per volare in Arabia nel mezzofeste, tra fusi avanzati e rischi di compromettere le competizioni che contano davvero.