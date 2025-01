Gamberorosso.it - La bevanda centenaria del Molise, panacea per i malanni d’inverno

Le bevande corroboranti sono le più gettonate nelle sere. I tradizionalisti non rinunciano a latte caldo e miele, i salutisti più all’avanguardia prediligono una tisana allo zenzero e il suo potere riscaldante; per chi ama il tocco alcolico il vin brulé è irrinunciabile. Ma inc’è unaantica che ancora oggi viene preparata in casa per riscaldarsi o anche come toccasana per combattere il raffreddore e idi stagione, stiamo parlando dello scattone.Cos’è lo scattone molisanoSi tratta di unaa base di acqua di cottura, vino rosso, arricchita da qualche maccherone di pasta e, per chi lo desidera, una spolverata di pepe. È unache trova la sua origine nella civiltà contadina antica del, soprattutto della zona del Sannio. Si serviva come aperitivo prima del pasto serale per rinfrancare i lavoratori di ritorno dalle campagne, ma veniva servito anche alle puerpere per stimolare la montata lattea.