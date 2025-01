Movieplayer.it - Goldrake U, la recensione: il remake del mito degli anni '70 non è quello che vi aspettate

Leggi su Movieplayer.it

C'è grande attesa per il ritorno del robot animato più famoso (in Italia), quel- Atlas UFO Robot che, alla fine'70, diede ufficialmente inizio all'eraanime giapponesi anche sui nostri schermi. La nuova incarnazione di Grendizer sarà in grado di riscuotere lo stesso successo? Se siete nati dopo gli'80 è improbabile che per voi gli anime giapponesi siano una novità. Siete abituati a vederli, in vari modi, come una presenza costante nei palinsesti televisivi prima, e nei cataloghi streaming poi. Difficile da immaginare, ma non è sempre stato così. C'è stato un periodo in cui i "cartoni animati giapponesi" erano invece un prodotto mai visto: strano, misterioso, tanto affascinante per i giovani spettatori quanto preoccupante per il pubblico più tradizionalista, abituato a pensare che l'animazione fosse un linguaggio riservato ai bambini, e che in quanto tale non potesse, né dovesse, affrontare temi .