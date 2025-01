Scuolalink.it - Giustificare l’assenza al lavoro: regole, conseguenze e strumenti utili

alè fondamentale, soprattutto con le nuoveintrodotte dal Collegato. Le assenze ingiustificate prolungate oltre i 15 giorni comportano la presunzione di dimissioni volontarie. Questo implica la cessazione del contratto e l’impossibilità di richiedere la Naspi, che non spetta ai dimissionari. Anche assenze ingiustificate inferiori a 15 giorni possono causare sanzioni disciplinari e la perdita della retribuzione. ComealPer evitare problemi, è essenziale sapere comee comunicare tempestivamente all’azienda l’impossibilità di recarsi al. Esistonospecifici per assenze retribuite o non retribuite, a seconda delle motivazioni.perretribuita Ecco le principali soluzioni per assentarsi dalsenza perdere lo stipendio: Malattia: Il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo necessario alla guarigione.