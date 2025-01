Ilfattoquotidiano.it - Edwige Fenech si commuove: “Mia madre è morta tra le mie braccia, ma è sempre presente. Stavamo insieme”

Cambiare vita e Paese, senza mai pentirsi.è stata ospite dell’ultima puntata di “Domenica In” e ha raccontato del perché abbia deciso, ad un certo punto, di lasciare Roma per Lisbona: “Arriva un momento in cui capisci di voler voltare pagina e ricominciare, ci vuole coraggio? Sì, non conoscevo nessuno. Per di più credo che avessi già 69 anni, non ero una bambina con una mamma 20 anni più grande di me”.Ladell’attrice e produttrice si è trasferita a Lisbona con lacon la quale aveva un rapporto unico e che sfortunatamente si è spenta lo scorso 26 luglio: “Ma è, ètra le mie”. Con laperò c’è anche il figlio Edwin che vive con la sua famiglia a Lisbona: “Con lui ho un rapporto simbiotico e viscerale. Adesso vive anche lui in Portogallo, è stata una scelta sua e di sua moglie di raggiungere me a Lisbona, è stato il regalo più bello che mi potessero fare.