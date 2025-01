Tvzap.it - Donna accoltellata nel parcheggio del supermercato: choc in Italia

Leggi su Tvzap.it

Unadi 39 anni è stataquesta mattina, lunedì 6 gennaio, neldi undella Lidl in. L’aggressione sarebbe avvenuta in seguito ad un litigio tra laed un uomo, che avrebbe poi sferrato i colpi. Entrambi, secondo le prime informazioni, sarebbero di nazionalità straniera. (Continua.)Leggi anche: Il cantante rischia di perdere una gamba: il drammatico annuncio gela i fanLeggi anche: Terrore ad alta quota: accoltella la hostess e tenta di aprire il portellone in voloneldelLidlQuesta mattina, unadi 39 anni di origine straniera è statada un uomo in seguito ad una lite neldi unLidl. La, gravemente ferita, è stata accompagnata all’ingresso deltra lo stupore dei clienti presenti ed ha ricevuto il primo soccorso.