Crisi Coin patrimonio in negativo | Ovs interessata a un polo dell’abbigliamento

La corsa contro il tempo disi fa sempre più frenetica. Il marchio che da anni popola i centri commerciali italiani, tra abbigliamento di fascia medio-alta e accessori per la casa, sta per chiudere il 2024 con conti in caduta libera. A peggiorare la situazione, una serie di rettifiche che potrebbero spingere ilnetto in. La catena veneziana, finita sotto il controllo della Composizione negoziata della(Cnc) dal luglio scorso, sta cercando disperatamente una via d’uscita.Ovs come salvatore della patria?La risposta potrebbe arrivare da Ovs, il gigante della moda quotato in Borsa che ormai si propone come possibile cavaliere bianco di. L’ipotesi di un ingresso nel capitale della catena sembra prendere forma, alimentata da mesi di voci e manovre sottotraccia.