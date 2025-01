Laprimapagina.it - Bologna: lo show di successo del Circo Paolo Orfei, “Africa, Il Regno Animale”

Arriva a, Casalecchio di Reno a lodidel, presenta, “, il”, in città dall’11 gennaio, torna la famigliae torna ilcon gli animali. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo più grande d’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e la grande carovana di animali esotici.Il complesso circense super confortevole, si trova a Casalecchio di Reno, via Modigliani. In programma i seguenti spettacoli: 11 gennaio, ore 21.15; lunedì, giovedì e venerdì, 17.30 e 21.15; sabato e domenica, 15.30 e 17.30; martedì e mercoledì riposo.Ilvanta di unounico, per la regia di Danilo Pintore tecnico di perfezione, audio e luci.