Atletica. Aouani torna ad allenarsi con Magnani

Iliasscon Massimo. Il nuovo record Italiano di Yohanes Chiappinelli ha forse fatto passare in secondo piano la maratona di Iliass, che a Valencia il 1° dicembre dello scorso anno, ha saputo correre in 2h06’06’’, eguagliando l’ex primato nazionale che Yeman Crippa aveva stabilito a Siviglia nel mese di febbraio 2024 e piazzandosi in questo modo al secondo posto delle migliori prestazioni di sempre. Dopo un 2024 che per l’atleta italiano era stato avaro di soddisfazioni, ha deciso di riallacciare i rapporti con Massimo, ottenendo subito confortanti obbiettivi come il crono da record personale ottenuto alla maratona di Valencia. Una gara che l’ha visto a lungo correre al ritmo del record italiano e davanti a Chiappinelli. Mario Tosatti