Tvzap.it - William e Kate colpiti dal lutto: la nota ufficiale

Leggi su Tvzap.it

Social.dal: la. La case Reale Britannica non sta attraversando un bel periodo. Dopo la scoperta del tumore di Re Carlo, anche la pricipessaha dovuto affrontare la stessa battaglia. Per fortuna le cose stanno andando per il meglio. In queste ore, però,sono statida un, comunicato ai sudditi da una. ( dopo le foto)Leggi anche: Paura per, due uomini fanno irruzione nella tenuta realeLeggi anche:Middleton, la notizia bomba sul suo ritornoLeggi anche: Re Carlo e il tumore, le parole della regina Camilla preoccupanoLeggi anche: La regina Camilla è malata: come sta e cosa ha avutodal: laAnchesono stati indirettamentedall’attentato della notte di Capodanno a New Orleans.