Vigilante ammazzato Il killer fermato al confine | L’ho ucciso per gelosia

Uno scenario del tutto imprevedibile, proprio come il tragico epilogo della lite finita con quattro fendenti al petto inferti con un comune coltello da cucina. Tanto sangue e un morto, venerdì pomeriggio, tra le vie dello shopping di Bergamo. Nessuno tra quanti erano accorsi in via Tiraboschi poteva immaginare come movente la. A confermarlo è stato il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota durante la conferenza stampa in Questura in cui ha chiarito gli aspetti del delitto di Mamadi Tunkara, 36enne del Gambia, addetto alla sicurezza del Carrefour in centro. L’assassino è Djiram Sadate, 28 anni, richiedente asilo del Togo, a Bergamo dal 2024, incensurato (stava completando un percorso di studi per ottenere un diploma: frequentava di sera l’istituto Mamoli). Amavano la stessa donna, una giovane italiana che in passato avrebbe avuto una relazione con l’aggressore e che attualmente frequentava la vittima.