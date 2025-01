Isaechia.it - Uomini e Donne, ex protagonista chiarisce le cose dopo essere tornata con l’ex (conosciuto nel programma): “Nessun tradimento”

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono una delle coppie uscite mano per mano da.I due ex protagonisti del parterre over hanno fatto parecchio parlare della loro relazione. Una volta fuori dalla trasmissione, avevano annunciato una crisi, finita male, poi rientrata.Tuttavia,circa cinque mesi di storia d’amore vissuta a telecamere spente, avevano ufficializzato la loro rottura.Asmaa non aveva risparmiato commenti al veleno, alludendo ad un avvistamento del suo (allora) ex in compagnia di duead una festa tarantina. Non solo:dama aveva parlato di un rapporto che limitava la sua libertà personale. Cristiano, dal canto suo, aveva pubblicato una storia sui suoi social che sembrava proprio all’indirizzo di Asmaa: “La coscienza pulita è un lusso che non tutti si possono permettere”.