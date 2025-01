Ilrestodelcarlino.it - Turismo, il piano di Pedini Amati: "Le infrastrutture prima di tutto"

"Abbiamo bisogno, ora più che mai, di nuovein ambito turistico". Lo dice senza girarci attorno, e ancora una volta, il segretario di Stato al, Federico. Che mette in fila le priorità del 2025 che è appena iniziato. Pensando altriennale già presentato, alle, appunto, ma anche al trenino bianco azzurro, a un’offerta turistica rinnovata e alle opportunità che, cammin facendo, potrà dare l’Expo di Osaka. "Quando penso alle nuove– spiega il Segretario – parlo di alberghi, investimenti dei privati. Non a caso tra le mie deleghe ce n’è questa volta una in più che è l’attrazione degli investimenti turistici. C’è bisogno di rinnovare la nostra offerta. Per la zona della stazione, insieme al collega Ciacci (segretario di Stato al Territorio, ndr), stiamo cercando di trovare delle condizioni migliorative perchè possano aprirsi delle attività economiche, ma anche delle opere infrastrutturali come quelle del trenino famoso.