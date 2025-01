Seul prevista la visita di Blinken

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.55 Il Segretario di Stato americano,, è attesso per questa sera in Corea del Sud.Domani,giorno in cui scadrà il mandato d'arresto per il presidente sospeso, Yoon, incontrerà il ministro degli Affari Esteri, Cho Tae-yul. Yoon è stato sospeso dall'incarico a seguito del tentativo di imporre la legge marziale a inizio dicembre. Proseguono proteste e manifestazioni contro Yoon. Intanto, un tribunale diha respinto la richiesta di annullamento del mandato d'arresto avanzata dai legali del presidente sospeso.