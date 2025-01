Lanazione.it - Refezione scolastica. C’è la carta ’trasparente’ per ogni informazione

Qual è il menù del giorno? Quale la composizione dei piatti? Oppure come viene allestita nel dettaglio la postazione pasto disingolo alunno? Adessogenitore, anche più distante dalle logiche scolastiche, potrà averein via diretta e veloce sulla mensa. L’amministrazione comunale ha infatti varato la primadei Servizi della(le scuole interessate sono quelle dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) che definisce i principi e le regole essenziali del servizio e il rapporto fra il Comune, l’appaltatore del servizio e gli utenti/cittadini che ne fruiscono. Si certifica, ad esempio "che i pasti sono prodotti giornalmente con modalità espressa e non possono essere conservati per i giorni successivi nei centri cottura", che "le verdure da consumare crude devono essere condite al momento della distribuzione" e che "il tempo che intercorre tra la produzione e il consumo dei pasti è il minore possibile e tiene conto degli orari di consumo del pasto e delle operazioni di porzionatura e distribuzione delle portate".