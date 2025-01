Thesocialpost.it - “Poverina”. Grande Fratello, fuori dalla casa ci sono brutte notizie per Helena: lei ancora non lo sa

Leggi su Thesocialpost.it

Si torna a parlare della violenta discussione avvenuta altra Jessica Morlacchi edPrestes, che ha visto quest’ultima tentare di scagliare un bollitore contro la cantante. La situazione di tensione è esplosa durante la cena, quando Jessica ha chiesto un pezzo di pane cheaveva in mano. Il rifiuto diha innescato una reazione a catena di insulti da parte di Jessica, che l’ha apostrofata con termini come “imbecille” e “pazza”. In risposta,ha afferrato un bollitore con l’intento di lanciare l’acqua verso Jessica, ma l’intervento di altri concorrenti ha evitato il peggio. Questo episodio ha generato reazioni immediate sia tra il pubblico che tra i familiari delle due, con i parenti di Jessica preoccupati per il comportamento aggressivo di.D’altra parte, lo staff diha diffuso un comunicato in cui accusa Jessica di aver usato frasi discriminatorie e provocatorie, evidenziando come queste ultime abbiano alimentato la tensione.