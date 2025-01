Ilnapolista.it - Pioli: «Quando ho capito che al Milan era finita? In Europa League, ero sicuro di passare ma i ragazzi fecero poco»

Stefanoè ora allenatore dell’Al Nassr, il club dove milita Cristiano Ronaldo. L’ex tecnico delha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato la sua nuova vita e il suo addio con i rossoneri.: «Come mi ha conquistato l’Al Nassr? Si sono dimostrati competenti, ma i soldi hanno pesato», com’è la sua vita a Riad?«È quella regolare di un professionista: dalle 7.30 alle 16.30 al campo d’allenamento,il caldo arrivava a 45°. In questo periodo, al mattino. Al venerdì terminiamo entro le 11 per rispettare le funzioni religiose. Vivo in un compound ben attrezzato, a una trentina di km dal nostro centro sportivo, con mia moglie, mio figlio e il mio staff. Giochiamo a padel, a bowling, esploriamo i ristoranti etnici della città. A parte il traffico, tutto bene».