Milan Primavera, mister Guidi analizza Milan-Lazio: "Faccio i complimenti alla squadra"

L’allenatore del, ha preso la parola al termine della sfida contro laper commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi. Ecco di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nel post partita, con un’analisi lucida sul match appena concluso. “È stata una partita che sapevamo fosse dall’alto coefficiente di difficoltà perché laè unacostruita per vincere, è unamolto più esperta di noi, noi eravamo molto giovani e con tanti ragazzi che, fortunatamente, sono convocati con quelli più grandi, però è chiaro che nella partita di oggi le assenze potevano essere pesanti. Oggi la risposta sul campo è stata della totalità della rosa, sulla quale io ho grandissima fiducia, anche in quelli che hanno meno minutaggio, che sono ragazzi che hanno delle potenzialità e che molte volte son state penalizzati, ma non per questo non sono da” “Colgo l’occasione di fare imia, e li voglio fare anche pubblicamente perché non è cosa normale trovare un gruppo che si ripresenta dopo una settimana di sosta, dopo le festività, con questa professionalità, con questa attenzione con la quale hanno fatto le vacanze, ma si son presentati veramente benissimo e penso che gli allenamenti più belli di questa stagione, fino ad oggi, sono stati quelli del rientro dalle festività di Natale, e questo è, per me e il mio staff, motivo di orgoglio, sopratutto sono un allenatore fortunato ad avere a che fare con questo tipo di ragazzi che sanno dove vogliono arrivare e qual è il loro obiettivo.