Mia zia era una di queste persone | la confessione dolorosa di Sinner

"Amo chi oggi è intorno a me, quelli che si fidano di me prima di tutto come persona, anche all'interno della situazione che ho vissuto l'anno scorso e che sto ancora vivendo. Cerco di circondarmi diche abbiano fiducia in me, con cui io possa sentirmi in confidenza: mia zia era una di": Janniklo ha detto in un'intervista con gli organizzatori dell'Australian Open, riferendosi al caso Clostebol. Sul periodo di festa appena passato, invece, ha detto: "È importante passare il Natale in famiglia, ma è stato difficile dopo aver perso mia zia. Lei sarà per sempre nel mio cuore, è una di quellespeciali che terrò sempre con me. È stato uno stress perdere una persona così importante, che mi ha dato tanti consigli e mi ha fatto vivere momenti belli in sua compagnia.