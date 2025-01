Pronosticipremium.com - Liverpool-Manchester United: dove vederlo in Streaming Gratis Live

Leggi su Pronosticipremium.com

La Premier League non si ferma mai: il 5 gennaio, alle 17:30 italiane, Anfield sarà teatro di uno dei match più attesi della stagione., due tra i club più iconici del calcio mondiale, si sfideranno nella ventesima giornata di campionato. Un incontro che, come sempre, promette spettacolo, nonostante le condizioni di forma e classifica molto diverse delle due squadre.I Reds dominano sotto la guida di SlotLa rivoluzione targata Arne Slot ha trasformato ilin una macchina vincente. Dopo l’era Klopp, in molti temevano un calo di rendimento per una squadra che sembrava aver raggiunto il limite del suo ciclo vincente. E invece, il tecnico olandese ha riportato i Reds ai vertici del calcio inglese ed europeo. Primi in Premier e Champions League, gli uomini di Slot affrontano ilcon il vento in poppa, decisi a consolidare la propria posizione.