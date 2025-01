Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders svetta tra le moto dopo 413 km, Al Rajhi al comando tra le auto, incidente per Sainz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.36 CAMION – I piloti si stanno dirigendo verso il rilevamento 373. Situazione immutata con la top 3 formata da Loprais/Kipral/Rodewald, van de Brink/Torrallardona/Van de Pol e Macik/Tomasek/Svanda. Zala/Fiuza/van Grol sono al quarto posto attardati di +31.0112.34– Si conferma Danielaldi questo day-1 della Marathon. Il pilota australano, in sella alla KTM, ha siglato il crono di 5:05:17413 km. Alle sue spalle l’americano Ricky Brabec su Honda (5:07:27) e la Hero di Ross Branch (5:09:30). A completare la top-5 l’americano Howes e lo spagnolo Schareina (Honda). Si è attesa di sapere a questo punto di come il tutto si concluderà in questa prima parte della stage da 48 ore.12.30– In difficoltà Sebastien Loeb che si è fermato per la prima volta nel tracciato al chilometro 409, poi è ripartito, ma si è rifermato al chilometro 413: da monitorare la situazione del francese che rischia di precipitare in classifica.