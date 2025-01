Ilgiorno.it - L’addio al papà del Cinema Mexico. Il suo “Rocky Horror“ per 40 anni. I messaggi dei fan: "Siamo orfani"

Si è spento a 82Antonio Sancassani, storico proprietario deldi via Savona, che rilevò nel 1980. Amato dai milanesi, aveva ricevuto l’Ambrogino d’Oro nel 2011 ed era conosciuto anche all’estero soprattutto per aver tenuto in cartellone oltre quarant’il “Picture Show“: non una proiezione come tante ma una festa ogni volta, sospesa durante la pandemia e poi tornata, con il pubblico protagonista, vestito a tema e pronto a scatenarsi cantando le canzoni e ballando le coreografie del musical. Ha saputo tenere in vita una monosala indipendente, con la sua identità e il suo spazio, resistendo ai cambiamenti e all’avvento delle multisale. Non solo. "Mio padre, contadino, mi portava alquando ero bambino: quel mondo è diventato la mia vita" raccontava Sancassani al Giorno 10fa, dopo essere stato incoronato al Lido di Venezia dall’Associazione nazionale autoritografici con il Premio Lizzani in occasione della 72° Mostra internazionale.