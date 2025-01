Liberoquotidiano.it - La foto di Meloni con Trump e Musk che fa impazzire la sinistra | Guarda

Andrea Stroppa, il braccio destro di Elonin Italia, fala. Mentre Giorgiaera in volo verso Palm Beach per l'incontro cona Mar a Lago, Stroppa su X ha pubblicato un'immagine realizzata molto probabilmente con l'intelligenza artificiale in cuiveste i panni da imperatore romano e al suo fianco ci sono Giorgiaed Elon. Unache in pochi istanti ha fatto il giro del web. Ma il vero colpo basso che sta facendo rosicare la, non è solo ladi Stroppa, ma anche l'esito dell'incontro tra il presidentee la premier: "La presidente del Consiglio, Giorgia, è una donna fantastica che ha "preso d'assalto l'Europa. È molto emozionante. Sono qui con una donna fantastica, il primo ministro italiano. Ha davvero preso d'assalto l'Europa e tutti gli altri, e stasera stiamo solo cenando", ha affermato il tycoon.