Juventus caos tra Giuntoli e Thiago Motta | Punto di non ritorno

Situazione delicatissima alla, ci sarebbe una frattura nei rapporti trae il dt: l’annuncio preoccupaLa sconfitta in semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, per la, è stata un duro colpo. Il secondo ko stagionale ha fatto sfumare il primo possibile obiettivo e ha fatto iniziare decisamente di malumore il 2025 a tutto l’ambiente bianconero.tra: “di non” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La ‘nuova’, quella varata dopo la rivoluzione della scorsa estate, fa davvero fatica a decollare. Il rendimento die soci, zavorrato da troppi pareggi specialmente in campionato, non è entusiasmante e la distanza dalle prime posizioni della classifica sta iniziando a farsi consistente. Parallelamente, iniziano a emergere i primi dubbi sulla reale competitività ai massimi livelli della squadra, cui bisognerà porre rimedio con il mercato, o almeno provarci.