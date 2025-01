Lopinionista.it - Joyful Gospel Choir live il 28 dicembre al Teatro Auditorium UniCal di Rende

(CS) –il 28aldi. Leon Beal è nato con la musicaed è cresciuto nelle tradizioni della musica Blues e Soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un’epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon rimane un riferimento che offre Soul e Rhythm & Blues classici con un’autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Negli Stati Uniti Leon ha avuto l’onore di esibirsi in eventi privati per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston e non solo anche con il suo coro.Ilè un insieme di talenti che hanno diffuso, attraverso le loro voci, l’entusiasmo e la fede per più di quarant’anni.