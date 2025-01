Pianetamilan.it - Inter, Mkhitaryan: “Il derby? Non vediamo l’ora. Vogliamo vincere e…”

vistato dal quotidiano saudita Al Sharq, Henrikh, centrocampista dell', ha parlato in vista della finale di Supercoppa contro il Milan: "Sarà una partita difficile eessante. Nonl'ora. Puntiamo ala Supercoppa. Battere il Milan in una partita è come ild'Italia. Sarò felice se vincerò ancora qui a Riad. Abbiamo vinto contro Milan e Napoli negli ultimi due anni, e noi spero diancora". Infine, il giocatore nerazzurro ha concluso: "L'Arabia? Ho alcuni ex colleghi che giocano qui. Sono tutti molto contenti. Quando ho tempo cerco di guardare qualche partita. Posso dire che il livello del calcio (saudita) si è alzato. Non sono un giocatore della Lega Saudita, ma i giocatori adorano essere qui e sono molto felici". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Arriva Rashford? Ibrahimovic decisivo.