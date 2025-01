Ilrestodelcarlino.it - Il convento di via Guidi non si tocca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo mesi e mesi di attesa è arrivata la risposta dalla Soprintendenza per il blocco edilizio delle suore di via, nel cuore della città, a cento metri dal teatro Rossini. Ebbene sono stati mantenuti i vincoli per cui questi edifici che sono stati eretti agli inizi del Novecento non potranno essere abbattuti. Si potranno solamente ristrutturare anche se la situazione dal punto di vista statico, stando a chi ha svolte le perizie, non è delle migliori. Una storia, quelle del complesso delle suore di viache parte da lontano e cioè da quando l’ordine monacale, oberato di debiti, ha deciso di mettere sul mercato tutta l’area che è dotata anche di un’ampio giardino. Una delle imprese interessate all’intervento è stata la Renco che dopo un paio di anni ha mollato tutto. Dopodiché si era interessato anche l’imprenditore del turismo Nardo Filippetti, e ancora imprese di Pesaro ed anche di Fano.