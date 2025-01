Ilveggente.it - Fulham-Ipswich Town, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00. I tifosi del Fulham avrebbero messo la firma, ad inizio stagione, per vedere i Cottagers in questa posizione di classifica alla fine del girone d'andata. La squadra di Marco Silva dopo 19 giornate è ottava, a pochi passi dall'Europa, il grande sogno di un club che parte ogni anno con l'obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla, senza patemi. E con un po' di continuità in più quest'anno i bianconeri potrebbero anche riuscirci. Nel frattempo non perdono da ben 7 giornate, una striscia in cui si sono tolti anche importanti soddisfazioni, come la vittoria nel sentito derby cittadino con il Chelsea oppure i due pareggi con le due principali candidate al titolo, Liverpool e Arsenal.