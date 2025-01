Lanazione.it - Due motociclisti anghiaresi, Pietro Bartolomei e David Stoppel, parteciperanno alla sedicesima edizione dell’Africa Eco Race

Arezzo, 5 gennaio 2025 – DueEco, la maratona Africana che ricalca i vecchi percorsi della mitica Paris-Dakar (la Dakar ormai si corre in Arabia Saudita). Circa 6000 km di deserti da affrontare in 15 giorni, per attraversare Marocco, Mauritania fino ad arrivare in Senegal sulle spiagge del “lago rosa”. I centauri aretini, non avranno l’assillo del cronometro ma il solo obbiettivo di arrivare a Dakar, questa infatti è la formula raid, che ricalca gran parte il percorso di gara ma permette di godersi anche i paesaggi e le bellezze dei luoghi. Una vera avventura con bivacchi in tenda e l’esperienza necessaria per risolvere eventuali imprevisti dovuti al percorso o alle moto.