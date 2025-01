.com - Derby Roma-Lazio, striscione antisemita sulla tangenziale Est

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Laziale ebreo”. E’ la scritta ‘incorniciata’ da due svastiche e messa nero su bianco in unoappeso nella notte sul cavalcavia dellaest. Tra poche ore, allo stadio Olimpico, ildella Capitale. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?Tantissimi i commenti i sdegno sui social. “Nella triste sfida a chi è più idiota, la tifoseria dellaè appena passata in vantaggio con lo“laziale ebreo”. L’ignoranza e l’odio non hanno posto nello sport”, si legge in un post.Est seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .