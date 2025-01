Scuolalink.it - Concorso Corte dei Conti 2025: opportunità per funzionari e assistenti

Leggi su Scuolalink.it

Ladeiha annunciato due bandi diper l’assunzione di 40laureati e 20diplomati. Questi posti rappresentano un’importante occasione per chi desidera entrare a far parte di un’istituzione prestigiosa. Le nuove risorse verranno assegnate agli uffici centrali e territoriali della, distribuiti su tutto il territorio nazionale, per rafforzare l’efficienza operativa. Dettagli dei bandi di40Laureati Il primo bando si rivolge a candidati in possesso di una laurea, sia triennale che magistrale. Le posizioni sono ideali per chi ha competenze avanzate in ambito giuridico, economico o amministrativo e desidera contribuire al funzionamento delladei. 20Diplomati Un secondo bando, separato, è riservato ai diplomati.