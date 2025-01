Ilgiorno.it - Una rassegna e tanti laboratori sull’ambiente

Al via dall’11 gennaio al 24 maggio laper tutta la famiglia “Città sostenibili: azioni e strumenti per costruire il futuro” promossa dal Tavolo Permanente per l’Ambiente e L’Ecologia del Comune di Villasanta, con gli assessorati alla Cultura e all’Ambiente. In programma: incontri, spettacoli, conferenze,creativi. L’organismo consultivo che si occupa di azioni di tutela e promozione nei campi di ambiente, ciclabilità ed energia lancia un festival divulgativo, tutto dedicato alla cittadinanza, con numerosi appuntamenti in sette date (11 gennaio, 22 febbraio, 2 marzo, 15 marzo, 29 marzo,12 aprile, 24 maggio). Promossa dal TAE con l’Amministrazione comunale vede diverse collaborazioni e l’intervento di esperti di tematiche ambientali. In programma anchecreativi divulgativi per bambini e ragazzi e uno spettacolo teatrale.