Game-experience.it - The Witcher 4, tutti i personaggi saranno “vivi”, promette il game director

Leggi su Game-experience.it

Il team di CD Projekt RED, guidato dalSebastian Kalemba, ha un obiettivo ambizioso per The4: ognio non giocabile (NPC) dovrà sembrare vivo ed integrato nel mondo di gioco. Questo significa che ogni abitante avrà una storia, un ruolo e comportamenti coerenti con l’ambiente circostante.Nel trailer di presentazione, mostrato ai TheAwards 2024, vediamo uno scorcio del villaggio di Stromford, un luogo isolato e letteralmente immerso in superstizioni. In questo video è possibile vedere una giovane abitante pregare nel bosco, credendo in questo modo di riuscire a proteggere il suo villaggio, fino all’arrivo di Ciri, con la guerriera intenzionata ad affrontare una misteriosa creatura della foresta.Come riportato dasRadar, Kalemba ha sottolineato che la qualità degli NPC sarà superiore rispetto ai titoli precedenti, come The3 e Cyberpunk 2077, criticati per cloni di NPC e comportamenti meccanici.