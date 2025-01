Spider-Man i registi dell’MCU ricordano il casting di Tom Holland | Era come guardare un video del vero Peter Parker

Leggi su Cinefilos.it

-Man, iildi Tom: “Eraundel”Alcunidel MCU hanno condiviso ciò che li ha colpiti di più di Tomdurante il suo provino per-Man e perché sapevano che era perfetto per il ruolo.ha interpretato per la prima volta-Man nella linea temporale del MCU in Captain America: Civil War, unendosi alla squadra di Iron Man nella sua lotta contro Capitan America. Dal suo debutto, ha interpretato il ruolo in tre film da solista e in Avengers: Infinity e Avengers: Endgame. Ha lavorato anche con due: Jon Watts, regista della trilogia Homecoming, e i fratelli Russo, che hanno diretto Civil War e i due film degli Avengers.Il MCU ha subito molte pressioni per trovare l’attore perfetto per il live-action di-Man dopo le eccellenti performance di Tobey Maguire e Andrew Garfield.