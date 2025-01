Oasport.it - Sci alpino, perché gli uomini non gareggiano questo fine settimana: il programma delle prossime gare

La Coppa del Mondo maschile di scivivrà un altrodi pausa. Continua dunque la lunga sosta dopo ledianno di Bormio, con i prossimi appuntamenti che saranno a metàe poi nel weekend successivo. Si corre ancora in Italia a Madonna di Campiglio e poi successivamente nel weekend ad Adelboden in Svizzera.Semplicemente spettacolare ed emozionante lo slalom in notturna sulla 3Tre. Davvero unapiù belle e affascinanti della Coppa del Mondo maschile. Certamente uno slalom spettacolare con la consueta lotta per la vittoria apertissima. In casa Italia si sogna soprattutto con Alex Vinatzer, che amapendio.Il prossimosi va poi nell’Università del Gigante, visto che si corre ad Adebolden. Un’altra tappa storica del Circo Bianco per una di quelleassolutamente da non perdere.