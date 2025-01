Lanazione.it - Saldi, i dubbi dei commercianti: “Hanno perso la loro natura”

La Spezia, 4 gennaio 2025 – Non ci sono più idi una volta. Come i mandarini al mercato e le mezze stagioni. Ed era proprio in occasione di queste ultime fasi climatiche di transizione – nei mesi di marzo e di settembre – che prendevano avvio le tradizionali, attesissime campagne di sconti e promozioni sugli articoli delle stagioni appena concluse. A guardarsi indietro di una quindicina di anni circa sono esercenti e operatori del commercio spezzino che si percepiscono come all’interno di un mercato «vortice di sconti»: dal ‘Black Friday’ nel mese di novembre ai pre-, sino aiveri e propri. Quelli, per intenderci, che cominciano oggi. Ma se per gli uni non sono poi così attesi, per gli altri invece questi sconti invernali rimangono un appuntamento fisso. I consumatori spezzini infatti si lasceranno tentare da queste svendite, anche se solo nei negozi difiducia.