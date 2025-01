Sport.quotidiano.net - Risalita Recanatese. Sbaffo recuperato, il futuro è un rebus

Oggi(foto) dovrebbe rientrare da Cesena dove ha completato il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio. Chiaramente da qui al suo impiego in campo. ce ne corre ma intanto, sempre in "dolce" attesa di conoscere le sue, attesissime, decisioni si può dire che il lungo recupero è terminato, rammentando però che sinora la folta chioma del Capitano si è vista sul terreno di gioco in questa stagione appena sei volte e l’ultima, contro il Castelfidardo il 3 novembre scorso, è stata semplicemente una fugace apparizione di meno di un quarto d’ora a giochi ormai fatti. Il delicato match con la Samb della seconda giornata poi, fu saltato complice la doppia ammonizione rimediata all’esordio contro la Fermana. Sulle reali intenzioni del 34enne trequartista portonon trapela nulla, né in via ufficiale né tantomeno in via ufficiosa con la sensazione che le "complicanze", per un suo trasferimento in Riviera, siano ben lungi dall’essere risolte, ammesso e non concesso che ci sia poi una reale volontà del calciatore.