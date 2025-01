Omicidio di Mamadi Tunkara, fermato un uomo al confine con la Svizzera

Leggi su Open.online

È statoaltra Italia eil presunto assassino di, il 36enne originario ucciso nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 gennaio, nel centro di Bergamo. A darne notizia è il Corriere di Bergamo. La vittima, che era in Italia dal 2018 e lavorava come responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour di via Tiraboschi, era arrivato in bici da Verdello. Un tragitto di venticinque chilometri, tra andata e ritorno, che il 36enne ripeteva ogni giorno per recarsi al lavoro. Ieri, prima di cominciare il turno, si eraa salutare alcuni amici al vicino Afro Market. «Ci ha detto che domenica prossima sarebbe tornato in Gambia dalla moglie», racconta a Repubblica l’amico Keba Jammeh.Il racconto del testimoneArrivato all’altezza del passaggio Pierantonio Cividini,è stato spintonato da unsui 40/45 anni.