Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: alle 12.30 la seconda manche, l’Italia si affida a Sofia Goggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMAFEDERICA BRIGNONE CADEFEDERICA BRIGNONE CRITICA DURAMENTE IL CALENDARIO: “NON MI ACCONTENTO”12.0312.30 scatterà il via delladeldicon la partenza di Ilaria Ghisalberti. L’azzurra, partita con il pettorale 36, ha concluso al trentesimo posto la prima metà di gara con un distacco di 3.46 da Sara Hector.12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale deldi.11.05 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento12.30 per la. Un saluto sportivo.11.04 Cinque le azzurre qualificate: 12maa 2.09, 19ma Lara Della Mea a 2.80, 22ma Asja Zenere a 3.02, 26ma Roberta Melesi a 3.