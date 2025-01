Ilgiorno.it - La coltellata, la stretta di mano. Poi gli spari

Leggi su Ilgiorno.it

Aveva con sé un coltello Roberto Guerrisi, il quarantaduenne operaio della Tenaris, residente a Boltiere, sposato e padre di tre figlie, ucciso da un colpo di pistola al culmine di un acceso confronto con i familiari del fidanzato della figlia. Il dettaglio trova riscontro nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di Rocco Modaffari, 58 anni (assistito dall’avvocato di fiducia Occhipinti) reo confesso di aver sparato a Guerrisi. Una personalità, quella dell’indagato, come scrive il giudice, allarmante se si tiene conto che, nonostante i ripetuti contatti con Guerrisi, quest’ultimo alla ricerca di una vendetta violenta per l’offesa ricevuta dalla figlia, Modaffari ha fatto ricorso all’arma. Tutto nasce in seguito a querela per percosse presentata dalla figlia della vittima il 28 dicembre contro il fidanzato.