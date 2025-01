Ilfoglio.it - Il momento melanconico dello smontaggio del presepe

Gesù Bambino, si avvicina ildel, il giorno in cui sono solito pronunciare una preghiera molto umana e forse abbastanza comune, la richiesta di essere presente al rimontaggio ossia di attraversare indenne il nuovo anno. Stavolta però credo sia necessaria una preghiera supplementare: Gesù Bambino, io non so se il Giubileo ti interessa, ti riguarda, ti piace, se sì perdona la mia freddezza in proposito e infondimi il necessario fervore per Porte Sante e pellegrinaggi, se no, se come sospetto tale evento, di cui la cristianità per oltre mille anni ha fatto magnificamente a meno, riguarda più che altro il Vaticano e gli affittacamere romani, come non detto, perdonami tutto il resto, proteggimi, consentimi di rivederti all’Immacolata.