Isaechia.it - Gf Vip, nota ex Vippona torna alla conduzione in prime time su Rai 2: ecco dove la vedremo

Leggi su Isaechia.it

Tornerà prestounaexdi una passata edizione del Gf Vip.Dopo il recente flop con Questioni di stile, in onda in seconda serata su Rai Due lo scorso settembre – il programma aveva registrato poco più dell’1% di share, per Elisabetta Gregoraci arriva un’altra chance di riscatto.Stando a quanto trapelato da Dagospia, per la conduttrice, ex protagonista del reality show di Alfonso Signorini, nonché ex moglie di Flavio Briatore ci sarà un nuovo impegno professionale.quanto si legge sul portale di Roberto D’Agostino:Dopo il flop di ascolti di Questione di stile, l’ex signora Briatore sarà promossa in. In primavera torneràdi Mad in Sud, spin off del più noto Made in Sud, con il duo comico Gigi e Ross e un cast rinnovato.L’ex concorrente del Gf Vip era già statadel programma lo scorso anno.