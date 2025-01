Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Napoli 0-3, Conte allunga in classifica con Neres, Lukaku e McTominay

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 4 gennaio 2025 - Da una parte gli sprechi offensivi e le disattenzioni difensive dellae dall'altra il cinismo davanti e l'attenzione dietro del: un mix che premia gli ospiti, che passano al Franchi grazie alle reti di(su rigore) e. Se la prima rete azzurra è una prodezza individuale, le altre due portano la firma (si fa per dire) della difesa viola: prima Moreno atterra Anguissa in area, regalando di fatto il tiro dal dischetto a(che stavolta, a differenza della scorsa settimana, va a segno) e poi Comuzzo apparecchia per il piattone di destro di. Per il, a chiusura di un girone di andata da favola, arriva una vittoria preziosissima, tra l'altro con le assenze di Buongiorno, Kvaratskhelia e Politano, che significa 44 punti al giro di boa e, soprattutto, virtuale momentanea fuga in, in attesa dei tanti recuperi da disputare.