Empoli un punto per arrestare l' emorragia di sconfitte | a Venezia è 1-1

, 4 gennaio 2025 – L’arresta l’di(3) impattando 1-1 a, nella diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie A. Un punticino, quello conquistato dagli azzurri, che consente loro di salire a 20 punti in classifica.senza Fazzini, al centro di voci di mercato (Lazio e Napoli su tutti). D’Aversa opta per Maleh al fianco di Esposito, entrambi alle spalle di Colombo. Primo tempo divertente, con l’che si fa preferire per gioco e qualità degli interpreti. Gli azzurri partono forte, collezionando subito un paio di calci d’angolo. Ma al 5’ è ila passare in vantaggio in modo rocambolesco: Vasquez pasticcia, calciando il pallone sul corpo di Pohjanpalo in fase di rilancio: la sfera rimbalza sull’avanti ed entra in rete tra lo sconcerto generale.